Поездов курсирующих между Екатеринбургом и Москвой станет больше

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Дополнительные поезда появятся на майских праздниках
Дополнительные поезда появятся на майских праздниках Фото:

Дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву назначены на майские праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Поезд №239 Екатеринбург — Москва отправится из уральской столицы 3 и 9 мая в 04:25. Еще один поезд №240 в обратную сторону отправится 30 апреля и 6 мая в 21:05», — пояснили в СвЖД.

Поезда будут прибывать и отправляться с Ярославского вокзала Москвы. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.

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Дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву назначены на майские праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Поезд №239 Екатеринбург — Москва отправится из уральской столицы 3 и 9 мая в 04:25. Еще один поезд №240 в обратную сторону отправится 30 апреля и 6 мая в 21:05», — пояснили в СвЖД. Поезда будут прибывать и отправляться с Ярославского вокзала Москвы. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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