Поездов курсирующих между Екатеринбургом и Москвой станет больше

Дополнительные поезда появятся на майских праздниках
Дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву назначены на майские праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«Поезд №239 Екатеринбург — Москва отправится из уральской столицы 3 и 9 мая в 04:25. Еще один поезд №240 в обратную сторону отправится 30 апреля и 6 мая в 21:05», — пояснили в СвЖД.
Поезда будут прибывать и отправляться с Ярославского вокзала Москвы. Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов.
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