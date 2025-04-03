Перелет авиакомпанией «Победа» перенесен уже на 10 часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс DP-340 авиакомпании «Победа» в Сочи на 10 часов. Его перенесли с раннего утра 4 апреля на середину того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 06:10 и прилететь в Сочи в 08:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:50 по уральскому времени.
Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Ситуация на момент публикации
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