03 апреля 2025

Рейс из Екатеринбурга на популярный российский курорт задержали на 10 часов. Скрин

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Перелет авиакомпанией «Победа» перенесен уже на 10 часов
Перелет авиакомпанией «Победа» перенесен уже на 10 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс DP-340 авиакомпании «Победа» в Сочи на 10 часов. Его перенесли с раннего утра 4 апреля на середину того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 06:10 и прилететь в Сочи в 08:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:50 по уральскому времени.

Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс DP-340 авиакомпании «Победа» в Сочи на 10 часов. Его перенесли с раннего утра 4 апреля на середину того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 06:10 и прилететь в Сочи в 08:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:50 по уральскому времени. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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