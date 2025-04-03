Пассажиры застряли в Кольцово из-за трижды перенесенного рейса в Сочи

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 апреля трижды перенесли рейс авиакомпании «Победа» в Сочи. Изначально самолет должен был отправиться в 06:10, однако теперь вылет запланирован на 18:35. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Сперва рейс DP-340 перенесли на 09:00, потом — на 15:50, а в третий раз — на 18:35. Судя по расписанию, самолеты других авиакомпаний вылетают из аэропорта в штатном режиме и без задержек.
Причина переноса рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
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