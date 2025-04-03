03 апреля 2025

Пассажиры застряли в Кольцово из-за трижды перенесенного рейса в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет перенесли на 12 часов
Вылет перенесли на 12 часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 апреля трижды перенесли рейс авиакомпании «Победа» в Сочи. Изначально самолет должен был отправиться в 06:10, однако теперь вылет запланирован на 18:35. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Сперва рейс DP-340 перенесли на 09:00, потом — на 15:50, а в третий раз — на 18:35. Судя по расписанию, самолеты других авиакомпаний вылетают из аэропорта в штатном режиме и без задержек.

Причина переноса рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.

Некоторые пассажиры остаются в аэропорту
Некоторые пассажиры остаются в аэропорту
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 апреля трижды перенесли рейс авиакомпании «Победа» в Сочи. Изначально самолет должен был отправиться в 06:10, однако теперь вылет запланирован на 18:35. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Сперва рейс DP-340 перенесли на 09:00, потом — на 15:50, а в третий раз — на 18:35. Судя по расписанию, самолеты других авиакомпаний вылетают из аэропорта в штатном режиме и без задержек. Причина переноса рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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