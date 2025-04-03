«Остается безнаказанной»: замяли дело воспитателя, сломавшего ногу ребенку в свердловском садике

В Каменске-Уральском замяли дело воспитателя, сломавшего ногу малышу

04 апреля 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в детском саду №10 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи отказались возбудить уголовное дело против воспитателя, которая не досмотрела за мальчиком в детском саду, и тот сломал ногу. Об этом URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. «Никто не принес даже извинений. Копию постановления об отказе в возбуждении дела из следственного отдела ни я, ни мои доверители не получали. Мы не согласны с отказом, подали жалобу на бездействие сотрудников СК», — заявил Барсуков. Инцидент произошел осенью прошлого года. Родители привели сына в детсад №10, после им позвонила врач и попросила забрать ребенка, который не мог ступить на правую ногу. Подняв записи с камер видеонаблюдения, родители увидели, как воспитательница на прогулке силой потянула упавшего ребенка, а затем подняла за руку вверх. Вероятно, во время падения малыш и сломал ногу. Руководство учреждение вступилось за сотрудника, не усмотрев вины в действиях воспитателя. Тогда родители обратились в правоохранительные органы. Барсуков считает, что силовики обязаны были возбудить дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Детсады отвечают за детей, которые им приводят. Они оказывают услуги по уходу и присмотру за детьми. В данном случае сотрудник учреждения не доглядела и допустила халатное отношение к ребенку. И на сегодняшний день она продолжает работать и остается безнаказанной, что нас не устраивает. Мы будем добиваться справедливого решения», — отметил юрист. Кроме того, родители подали гражданский иск к учреждению. Они хотят получить компенсацию за полученную травму. Барсуков направил жалобу главе СК РФ Александру Бастрыкину. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи отказались возбудить уголовное дело против воспитателя, которая не досмотрела за мальчиком в детском саду, и тот сломал ногу. Об этом URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. «Никто не принес даже извинений. Копию постановления об отказе в возбуждении дела из следственного отдела ни я, ни мои доверители не получали. Мы не согласны с отказом, подали жалобу на бездействие сотрудников СК», — заявил Барсуков. Инцидент произошел осенью прошлого года. Родители привели сына в детсад №10, после им позвонила врач и попросила забрать ребенка, который не мог ступить на правую ногу. Подняв записи с камер видеонаблюдения, родители увидели, как воспитательница на прогулке силой потянула упавшего ребенка, а затем подняла за руку вверх. Вероятно, во время падения малыш и сломал ногу. Руководство учреждение вступилось за сотрудника, не усмотрев вины в действиях воспитателя. Тогда родители обратились в правоохранительные органы. Барсуков считает, что силовики обязаны были возбудить дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Детсады отвечают за детей, которые им приводят. Они оказывают услуги по уходу и присмотру за детьми. В данном случае сотрудник учреждения не доглядела и допустила халатное отношение к ребенку. И на сегодняшний день она продолжает работать и остается безнаказанной, что нас не устраивает. Мы будем добиваться справедливого решения», — отметил юрист. Кроме того, родители подали гражданский иск к учреждению. Они хотят получить компенсацию за полученную травму. Барсуков направил жалобу главе СК РФ Александру Бастрыкину. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.