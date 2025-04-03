В преддверии Светлой Пасхи трио басов BASSO.NOVA и струнный квартет B.A.C.H. записали видеоклип на главную христианскую молитву «Отче Наш». Но сделали это музыканты в необычном месте — в стенах возрожденного из руин храма Архангела Михаила в селе Новоипатово (Свердловская область). О музыкальном эксперименте URA.RU рассказали в «Фонде святой Екатерины».
«Эта молитва очень сильная и всегда актуальна в любых ситуациях. Мы думали, как дополнить ее звучание новыми красками, и квартет B.A.C.H. придал музыке интересное инструментальное наполнение. „Фонд святой Екатерины“ поддержал нашу идею, и я надеюсь, что мы сможем представить в новом формате прекрасные произведения мировой духовной музыки, которая станет ближе более широкому кругу людей», — объяснил солист Александр Моргачев. В основу записи легла инструментальная версия молитвы, которую в 1922 году написал православный композитор Николай Кедров. Релиз молитвы намечен на середину апреля.
Реализация проекта стала возможной благодаря настоятелю храма иерею Андрею Костареву. Священнослужитель признался, что сначала удивился просьбе музыкантов, но порадовался идее. «Думаю, что это будет служить миссионерской цели для привлечения людей в храмы. Тем более, что пелась молитва Господня, самая главная молитва для христиан. Безусловно, это важный шаг был для всех», — признался иерей.
Храм Архангела Михаила в Новоипатово, где прошла запись видеоклипа, восстановили из руин силами жителей села и при поддержке учредителей «Фонда святой Екатерины». В прошлом году мастера закончили расписывать стены храма, после митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил его. Храм уже стал местом притяжения для жителей Свердловской и Челябинской областей: сюда едут за молитвой, принятием крещения и желанием насладиться величием и красотой уникального сооружения.
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