Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Грузию удвоят

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, телетрап, рукав, авиарейс, самолет, посадочный рукав, авиалинии, пассажирский рукав, телескопический трап, авиасообщение
Рейсы будут регулярными Фото:

Авиакомпания Georgian Airways с лета текущего года будет осуществлять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тбилиси (столица Грузии) три раза в неделю. Об этом рассказал глава холдинга Тамаз Гаиашвили.

«Посмотрим на пассажирский поток», — передает РБК слова Гаиашвили. На данный момент из Екатеринбурга в Грузию летает только Red Wings, в неделю по два раза.

Ранее URA.RU сообщало о новых направлениях из уральской столицы предстоящим летом. У Red Wings запланировано организовать полеты в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия).

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Авиакомпания Georgian Airways с лета текущего года будет осуществлять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тбилиси (столица Грузии) три раза в неделю. Об этом рассказал глава холдинга Тамаз Гаиашвили. «Посмотрим на пассажирский поток», — передает РБК слова Гаиашвили. На данный момент из Екатеринбурга в Грузию летает только Red Wings, в неделю по два раза. Ранее URA.RU сообщало о новых направлениях из уральской столицы предстоящим летом. У Red Wings запланировано организовать полеты в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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