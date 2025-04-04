Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Грузию удвоят

04 апреля 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Рейсы будут регулярными Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания Georgian Airways с лета текущего года будет осуществлять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тбилиси (столица Грузии) три раза в неделю. Об этом рассказал глава холдинга Тамаз Гаиашвили. «Посмотрим на пассажирский поток», — передает РБК слова Гаиашвили. На данный момент из Екатеринбурга в Грузию летает только Red Wings, в неделю по два раза. Ранее URA.RU сообщало о новых направлениях из уральской столицы предстоящим летом. У Red Wings запланировано организовать полеты в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Georgian Airways с лета текущего года будет осуществлять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тбилиси (столица Грузии) три раза в неделю. Об этом рассказал глава холдинга Тамаз Гаиашвили. «Посмотрим на пассажирский поток», — передает РБК слова Гаиашвили. На данный момент из Екатеринбурга в Грузию летает только Red Wings, в неделю по два раза. Ранее URA.RU сообщало о новых направлениях из уральской столицы предстоящим летом. У Red Wings запланировано организовать полеты в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия).