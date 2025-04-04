Количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Грузию удвоят

Авиакомпания Georgian Airways с лета текущего года будет осуществлять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тбилиси (столица Грузии) три раза в неделю. Об этом рассказал глава холдинга Тамаз Гаиашвили.
«Посмотрим на пассажирский поток», — передает РБК слова Гаиашвили. На данный момент из Екатеринбурга в Грузию летает только Red Wings, в неделю по два раза.
Ранее URA.RU сообщало о новых направлениях из уральской столицы предстоящим летом. У Red Wings запланировано организовать полеты в Саранск (Мордовия), Элисту (Калмыкия), Улан-Удэ (Бурятия), Абакан (Хакасия).
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