ГАИ выпустила экстренное предупреждение для свердловчан

В Екатеринбурге, а также в районах Свердловской области 4 апреля ожидается снегопад, что усложняет обстановку на дорогах. В связи с этим инспекторы ДПС призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума», — сказали в ведомстве.
Пешеходам при переходе проезжей части важно обеспечивать хорошую видимость, снимая капюшон. «Тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается», — подчеркнули в ГАИ.
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