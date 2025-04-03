03 апреля 2025

ГАИ выпустила экстренное предупреждение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний Урал накрыл снегопад
Средний Урал накрыл снегопад Фото:

В Екатеринбурге, а также в районах Свердловской области 4 апреля ожидается снегопад, что усложняет обстановку на дорогах. В связи с этим инспекторы ДПС призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума», — сказали в ведомстве.

Пешеходам при переходе проезжей части важно обеспечивать хорошую видимость, снимая капюшон. «Тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается», — подчеркнули в ГАИ.

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В Екатеринбурге, а также в районах Свердловской области 4 апреля ожидается снегопад, что усложняет обстановку на дорогах. В связи с этим инспекторы ДПС призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума», — сказали в ведомстве. Пешеходам при переходе проезжей части важно обеспечивать хорошую видимость, снимая капюшон. «Тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается», — подчеркнули в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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