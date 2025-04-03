Вся одежда бренда шьется вручную
В Екатеринбурге продается жилетка из кожи крокодила за 900 тысяч рублей от итальянского бренда Kiton. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Абсолютно новый оригинальный жилет KITON из кожи крокодила. Внутри отделан мягчайшей кожей», — написано в объявлении. Несмотря на цену в 900 тысяч рублей, куплена жилетка была за 65 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).
Итальянский бренд Kiton известна своими классическими мужскими костюмами. Вся продукция производиться вручную.
Внешний вид жилетки
Жилетка от итальянского бренда
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!