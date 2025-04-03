03 апреля 2025

В Екатеринбурге продается жилетка почти за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вся одежда бренда шьется вручную
Вся одежда бренда шьется вручную Фото:

В Екатеринбурге продается жилетка из кожи крокодила за 900 тысяч рублей от итальянского бренда Kiton. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Абсолютно новый оригинальный жилет KITON из кожи крокодила. Внутри отделан мягчайшей кожей», — написано в объявлении. Несмотря на цену в 900 тысяч рублей, куплена жилетка была за 65 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

Итальянский бренд Kiton известна своими классическими мужскими костюмами. Вся продукция производиться вручную. 

Внешний вид жилетки
Внешний вид жилетки
Фото:
Жилетка от итальянского бренда
Жилетка от итальянского бренда
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге продается жилетка из кожи крокодила за 900 тысяч рублей от итальянского бренда Kiton. Объявление появилось на сайте «Авито». «Абсолютно новый оригинальный жилет KITON из кожи крокодила. Внутри отделан мягчайшей кожей», — написано в объявлении. Несмотря на цену в 900 тысяч рублей, куплена жилетка была за 65 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей). Итальянский бренд Kiton известна своими классическими мужскими костюмами. Вся продукция производиться вручную. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...