Иномарка на бешеной скорости промчалась по центру Екатеринбурга и влетела в забор. Фото, видео

В Екатеринбурге водитель Ford Focus влетел в забор на улице Малышева и скрылся
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии никто не пострадал (архивное фото)
В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 4 апреля Ford Focus промчался на бешеной скорости по улице Малышева и влетел в забор, едва не задев другую машину. Кадры жесткой аварии публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, лихач ехал со стороны бизнес-центра «Высоцкий». На перекрестке улиц Малышева — Горького промчался на красный свет. Затем он еле уклонился от поворачивающей машины, из-за чего и влетел в ограждение.

Приехавшие на место инспекторы ДПС водителя не нашли. Теперь его ждут в отделе полиции для привлечения к административной ответственности. «Машина помещена на спецстоянку», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции.

Инспекторы организовали проверку
Инспекторы организовали проверку
Фото:
Водитель скрылся с места ДТП
Водитель скрылся с места ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге ночью 4 апреля Ford Focus промчался на бешеной скорости по улице Малышева и влетел в забор, едва не задев другую машину. Кадры жесткой аварии публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, лихач ехал со стороны бизнес-центра «Высоцкий». На перекрестке улиц Малышева — Горького промчался на красный свет. Затем он еле уклонился от поворачивающей машины, из-за чего и влетел в ограждение. Приехавшие на место инспекторы ДПС водителя не нашли. Теперь его ждут в отделе полиции для привлечения к административной ответственности. «Машина помещена на спецстоянку», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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