В Екатеринбурге ночью 4 апреля Ford Focus промчался на бешеной скорости по улице Малышева и влетел в забор, едва не задев другую машину. Кадры жесткой аварии публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, лихач ехал со стороны бизнес-центра «Высоцкий». На перекрестке улиц Малышева — Горького промчался на красный свет. Затем он еле уклонился от поворачивающей машины, из-за чего и влетел в ограждение.
Приехавшие на место инспекторы ДПС водителя не нашли. Теперь его ждут в отделе полиции для привлечения к административной ответственности. «Машина помещена на спецстоянку», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции.
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