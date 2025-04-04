Глава РСПП Шохин назвал губернатора Паслера уникальным человеком

Врио свердловского губернатора Денис Паслер — уникальный человек, потому что возглавил регион, в котором родился и жил. Свердловчанам повезло с ним, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, приехавший в Екатеринбург на годовое собрание свердловского «клуба олигархов» (неформальное название СОСПП).
«Денис Владимирович уникальный человек, потому что большей частью назначенные президентом временно исполняющие обязанности губернатора говорят, что первый раз приехали в субъект уже в этом [новом] качестве, а раньше не бывали никогда. Денис Владимирович не только родился в Свердловской области, но и поработал здесь долгие годы, в том числе председателем правительства. Поэтому ему не нужно долго входить в проблемы региона и знакомиться с людьми. И Денису Владимировичу, и Свердловской области повезло в этом смысле», — выступил Шохин, его слова передает корреспондент URA.RU.
Врио губернатора Паслер был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 26 марта. Он родился в Североуральске, окончил Уральский государственный горный университет, работал на заводе, в политику пришел в 2008 году. Биография нового главы региона — в материале URA.RU.
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