03 апреля 2025

Половина нормы осадков выпадет в начале апреля в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе стоит ожидать дожди и мокрый снег
В регионе стоит ожидать дожди и мокрый снег Фото:

В Свердловской области из-за циклонов в начале апреля выпадет больше половины нормы осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«В течение ближайших 7 дней пути циклонов, хоть северо-западных, идущих со Скандинавии по снижающейся траектории, хоть юго-западных, выходящих с Черного моря, будут сходиться на Урале. Частое воздействие циклонов и атмосферных фронтов принесет суммарно до конца первой десятидневки апреля 12-18 мм, в горах до 25 мм влаги (30-60% месячной нормы осадков)», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра.

На юге Свердловской области ожидается, что осадки растопят оставшийся снег. При этом в части северных и центральных районов таяние снега замедлится из-за понижения температуры.

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В Свердловской области из-за циклонов в начале апреля выпадет больше половины нормы осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «В течение ближайших 7 дней пути циклонов, хоть северо-западных, идущих со Скандинавии по снижающейся траектории, хоть юго-западных, выходящих с Черного моря, будут сходиться на Урале. Частое воздействие циклонов и атмосферных фронтов принесет суммарно до конца первой десятидневки апреля 12-18 мм, в горах до 25 мм влаги (30-60% месячной нормы осадков)», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра. На юге Свердловской области ожидается, что осадки растопят оставшийся снег. При этом в части северных и центральных районов таяние снега замедлится из-за понижения температуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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