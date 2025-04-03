Половина нормы осадков выпадет в начале апреля в Свердловской области

В Свердловской области из-за циклонов в начале апреля выпадет больше половины нормы осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«В течение ближайших 7 дней пути циклонов, хоть северо-западных, идущих со Скандинавии по снижающейся траектории, хоть юго-западных, выходящих с Черного моря, будут сходиться на Урале. Частое воздействие циклонов и атмосферных фронтов принесет суммарно до конца первой десятидневки апреля 12-18 мм, в горах до 25 мм влаги (30-60% месячной нормы осадков)», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале Гидрометцентра.
На юге Свердловской области ожидается, что осадки растопят оставшийся снег. При этом в части северных и центральных районов таяние снега замедлится из-за понижения температуры.
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