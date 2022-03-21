Студентка из Чехии добиралась до России четыре дня, в Сербии самолет в котором летела девушка «заминировали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Студентка чешской языковой школы в Брно (город на юго-востоке Чехии) из ХМАО Анна Баранова была вынуждена вернуться в Россию из-за наплыва украинских беженцев. Об этом URA.RU рассказала сама Баранова.

«Я уехала в первую очередь в целях безопасности, мои родители очень переживали за меня. Брно близко находится к Украине и там был большой наплыв беженцев. Очень много моих одноклассников также решили уехать, потому как в этой стране в ближайшие годы нет будущего для русских», — говорит Баранова.

По мнению девушки, защита русских сейчас не в приоритете для властей Чехии. «Я видела со стороны, как ситуация накаляется. Большой приток беженцев заставляет чиновников обращать внимание на них. Я понимала, что при любой конфликтной ситуации, я буду неправа», — добавила Баранова. Студентке пришлось возвращаться домой через Австрию и Сербию, где поступило сообщение, что в самолете заложена бомба. «Я тогда не особо испугалась, потому что таких сообщений было много. Самолет проверили — ничего не нашли. В общей сложности до России я летела и ехала четыре дня», — вспоминает девушка. За обучение в Брно родители Анны заплатили порядка четырех тысяч евро, сейчас она продолжает изучать язык удаленно. «Я понимаю, что в этом нет никакого смысла, но чтобы не терять деньги лучше доучиться, ведь школа мне их все равно не вернет», — говорит Баранова.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Это позволило России избежать нападения со стороны НАТО на следующий день. По словам президента, операция носит освободительный характер, а планов по оккупации Украины и причинения вреда мирным гражданам у российских войск нет. После этого студенты из России столкнулись с травлей в европейских ВУЗах.

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