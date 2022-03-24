24 марта 2022

Губерниев осудил организацию чемпионата по биатлону в Тюмени

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Отсутствие автобусов для зрителей Чемпионата РФ по биатлону возмутило Дмитрия Губерниева Фото:

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию проведения Чемпионата России по биатлону в Тюмени, так как болельщикам не предоставят автобусов. Свое возмущение Губерниев высказал в Telegram.

«Болельщики пишут, что в Тюмени на биатлоне не будет автобусов для зрителей! Только личный транспорт и такси! Тюмень, и это называется праздник биатлона для болельщиков? Стадион-то далеко от города, нехорошо получается! Чемпионат России не для зрителя!», — такой пост Дмитрий Губерниев разместил в своем Telegram-канале.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Место проведения — центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», находящийся в 35 километрах от города. Зрителями смогут стать по 4 000 человек ежедневно.

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию проведения Чемпионата России по биатлону в Тюмени, так как болельщикам не предоставят автобусов. Свое возмущение Губерниев высказал в Telegram. «Болельщики пишут, что в Тюмени на биатлоне не будет автобусов для зрителей! Только личный транспорт и такси! Тюмень, и это называется праздник биатлона для болельщиков? Стадион-то далеко от города, нехорошо получается! Чемпионат России не для зрителя!», — такой пост Дмитрий Губерниев разместил в своем Telegram-канале. Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Место проведения — центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», находящийся в 35 километрах от города. Зрителями смогут стать по 4 000 человек ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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