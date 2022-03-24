Губерниев осудил организацию чемпионата по биатлону в Тюмени

25 марта 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Отсутствие автобусов для зрителей Чемпионата РФ по биатлону возмутило Дмитрия Губерниева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию проведения Чемпионата России по биатлону в Тюмени, так как болельщикам не предоставят автобусов. Свое возмущение Губерниев высказал в Telegram. «Болельщики пишут, что в Тюмени на биатлоне не будет автобусов для зрителей! Только личный транспорт и такси! Тюмень, и это называется праздник биатлона для болельщиков? Стадион-то далеко от города, нехорошо получается! Чемпионат России не для зрителя!», — такой пост Дмитрий Губерниев разместил в своем Telegram-канале. Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Место проведения — центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», находящийся в 35 километрах от города. Зрителями смогут стать по 4 000 человек ежедневно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию проведения Чемпионата России по биатлону в Тюмени, так как болельщикам не предоставят автобусов. Свое возмущение Губерниев высказал в Telegram. «Болельщики пишут, что в Тюмени на биатлоне не будет автобусов для зрителей! Только личный транспорт и такси! Тюмень, и это называется праздник биатлона для болельщиков? Стадион-то далеко от города, нехорошо получается! Чемпионат России не для зрителя!», — такой пост Дмитрий Губерниев разместил в своем Telegram-канале. Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Место проведения — центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», находящийся в 35 километрах от города. Зрителями смогут стать по 4 000 человек ежедневно.