Челябинский губернатор назвал причину нехватки лекарств

Дефицит лекарств вызван повышенным спросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главам городов и районов 23 марта назвал причину нехватки ряда лекарственных препаратов в аптеках региона. По его словам, дефицит вызван повышенным спросом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок. Поставлена задача „Областному аптечному складу“ нарастить объем запасов лекарств, чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», — заявил глава региона.

На этом же совещании обсуждались цены на продовольственные товары в торговых сетях. Главам дано поручение вести постоянным мониторинг за ценами. Любые факты необоснованного роста должны жестко пресекаться.

Повышенный спрос на лекарства и рост цен на все виды товаров вызван введением санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Санкции введены после начала спецоперации РФ на Украине. В ЕС и США рассчитывают, что это ударит по российской экономике, затронув все сферы жизнедеятельности.

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