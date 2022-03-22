22 марта 2022

Челябинский губернатор назвал причину нехватки лекарств

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, электронная витрина
Дефицит лекарств вызван повышенным спросом Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главам городов и районов 23 марта назвал причину нехватки ряда лекарственных препаратов в аптеках региона. По его словам, дефицит вызван повышенным спросом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок. Поставлена задача „Областному аптечному складу“ нарастить объем запасов лекарств, чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», — заявил глава региона.

На этом же совещании обсуждались цены на продовольственные товары в торговых сетях. Главам дано поручение вести постоянным мониторинг за ценами. Любые факты необоснованного роста должны жестко пресекаться.

Повышенный спрос на лекарства и рост цен на все виды товаров вызван введением санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Санкции введены после начала спецоперации РФ на Украине. В ЕС и США рассчитывают, что это ударит по российской экономике, затронув все сферы жизнедеятельности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главам городов и районов 23 марта назвал причину нехватки ряда лекарственных препаратов в аптеках региона. По его словам, дефицит вызван повышенным спросом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок. Поставлена задача „Областному аптечному складу“ нарастить объем запасов лекарств, чтобы мы были уверены, что лекарства у нас по аптечной сети будут», — заявил глава региона. На этом же совещании обсуждались цены на продовольственные товары в торговых сетях. Главам дано поручение вести постоянным мониторинг за ценами. Любые факты необоснованного роста должны жестко пресекаться. Повышенный спрос на лекарства и рост цен на все виды товаров вызван введением санкций в отношении России со стороны ЕС и США. Санкции введены после начала спецоперации РФ на Украине. В ЕС и США рассчитывают, что это ударит по российской экономике, затронув все сферы жизнедеятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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