30 марта 2022

В Челябинской области пройдет ледяной дождь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Погода. Челябинск., памятник прокофьеву, сосульки, гололедица
Ледяной дождь обрушится на область в первый день апреля Фото:

Ледяной дождь и другие виды осадков, осложняющие ситуацию на дорогах, осадки ожидаются в Челябинской области 1 апреля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С раннего утра 1 апреля в Челябинской области ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок. Необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Подрядчики, обслуживающие федеральные трассы, уже подготовили нужные объемы противогололедных реагентов.

Непогода в регионе сохраняется уже несколько дней. Во время бурана 29 марта на дорогах области погибли сразу три человека, в том числе сотрудник Пограничного управления ФСБ по региону. Сейчас снегопады и метели идут в Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах области, вечером погода ухудшится в центральных и северных районах области.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ледяной дождь и другие виды осадков, осложняющие ситуацию на дорогах, осадки ожидаются в Челябинской области 1 апреля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С раннего утра 1 апреля в Челябинской области ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок. Необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Подрядчики, обслуживающие федеральные трассы, уже подготовили нужные объемы противогололедных реагентов. Непогода в регионе сохраняется уже несколько дней. Во время бурана 29 марта на дорогах области погибли сразу три человека, в том числе сотрудник Пограничного управления ФСБ по региону. Сейчас снегопады и метели идут в Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах области, вечером погода ухудшится в центральных и северных районах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...