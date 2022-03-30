В Челябинской области пройдет ледяной дождь

Ледяной дождь обрушится на область в первый день апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледяной дождь и другие виды осадков, осложняющие ситуацию на дорогах, осадки ожидаются в Челябинской области 1 апреля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С раннего утра 1 апреля в Челябинской области ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок. Необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Подрядчики, обслуживающие федеральные трассы, уже подготовили нужные объемы противогололедных реагентов.

Непогода в регионе сохраняется уже несколько дней. Во время бурана 29 марта на дорогах области погибли сразу три человека, в том числе сотрудник Пограничного управления ФСБ по региону. Сейчас снегопады и метели идут в Ашинском, Катав-Ивановском и Саткинском районах области, вечером погода ухудшится в центральных и северных районах области.