Пограничник погиб в массовой аварии на челябинской трассе

Погибший был действующим сотрудником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аварии 29 марта на автодороге в Челябинской области, среди трех погибших оказался сотрудник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В ГИБДД региона подтвердили факт аварии, но не уточнили личности погибших.

«Погибшему было 30 лет. Он был действующими сотрудником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Пограничного управлении ФСБ России по Челябинской области. Там на звонок не ответили.

Смертельное ДТП произошло в Карталинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль УАЗ «Патриот», под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП двое пассажиров Chevrolet, а также один пассажир УАЗ скончались.

Ранее ГИБДД области просила автовладельцев отказаться от поездок в буран. Водителей также просят сохранять внимание при движении. По данным областного ЦГМС, в следующие несколько дней снежный шторм продолжится.