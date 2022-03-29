29 марта 2022

Пограничник погиб в массовой аварии на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Погибший был действующим сотрудником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Фото:

В аварии 29 марта на автодороге в Челябинской области, среди трех погибших оказался сотрудник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В ГИБДД региона подтвердили факт аварии, но не уточнили личности погибших.

«Погибшему было 30 лет. Он был действующими сотрудником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Пограничного управлении ФСБ России по Челябинской области. Там на звонок не ответили.

Смертельное ДТП произошло в Карталинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль УАЗ «Патриот», под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП двое пассажиров Chevrolet, а также один пассажир УАЗ скончались.

Ранее ГИБДД области просила автовладельцев отказаться от поездок в буран. Водителей также просят сохранять внимание при движении. По данным областного ЦГМС, в следующие несколько дней снежный шторм продолжится.

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В аварии 29 марта на автодороге в Челябинской области, среди трех погибших оказался сотрудник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В ГИБДД региона подтвердили факт аварии, но не уточнили личности погибших. «Погибшему было 30 лет. Он был действующими сотрудником пограничного управления ФСБ России по Челябинской области», — сообщил URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Пограничного управлении ФСБ России по Челябинской области. Там на звонок не ответили. Смертельное ДТП произошло в Карталинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Captiva не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль УАЗ «Патриот», под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП двое пассажиров Chevrolet, а также один пассажир УАЗ скончались. Ранее ГИБДД области просила автовладельцев отказаться от поездок в буран. Водителей также просят сохранять внимание при движении. По данным областного ЦГМС, в следующие несколько дней снежный шторм продолжится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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