Дороги в Челябинской области накроет снежная буря

Снежный шторм повторится в Челябинской области 30 марта, создав серьезные проблемы для автомобилистов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.
«По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах Челябинской области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, на дорогах образуется сильная гололедица», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Снежный шторм повторится в Челябинской области 30 марта, создав серьезные проблемы для автомобилистов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах Челябинской области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, на дорогах образуется сильная гололедица», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Накануне в Челябинской области также бушевал снежный шторм, создавший серьезные проблемы на трассах. Во время погодного катаклизма на дорогах региона погибли три человека.