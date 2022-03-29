Дороги в Челябинской области накроет снежная буря

Накануне во время непогоды на челябинских дорогах погибли три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снежный шторм повторится в Челябинской области 30 марта, создав серьезные проблемы для автомобилистов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах Челябинской области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, на дорогах образуется сильная гололедица», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Накануне в Челябинской области также бушевал снежный шторм, создавший серьезные проблемы на трассах. Во время погодного катаклизма на дорогах региона погибли три человека.