29 марта 2022

Дороги в Челябинской области накроет снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, женщина, ураган, климат, мороз
Накануне во время непогоды на челябинских дорогах погибли три человека Фото:

Снежный шторм повторится в Челябинской области 30 марта, создав серьезные проблемы для автомобилистов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах Челябинской области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, на дорогах образуется сильная гололедица», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Накануне в Челябинской области также бушевал снежный шторм, создавший серьезные проблемы на трассах. Во время погодного катаклизма на дорогах региона погибли три человека.

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Снежный шторм повторится в Челябинской области 30 марта, создав серьезные проблемы для автомобилистов. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным Челябинского ЦГМС, 30 марта в отдельных районах Челябинской области возможны метели, мокрый снег и налипание его на провода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, на дорогах образуется сильная гололедица», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Накануне в Челябинской области также бушевал снежный шторм, создавший серьезные проблемы на трассах. Во время погодного катаклизма на дорогах региона погибли три человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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