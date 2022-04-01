01 апреля 2022

Куйвашев предложил дополнительные льготы для газификации жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, огнеопасно газ, газификация
Куйвашев предложил рассмотреть дополнительные меры поддержки для газификации жилья Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой рассмотреть возможность применения дополнительных льгот при газификации жилья на федеральном уровне. Одна из возможных мер — финансовая помощь учителям и врачам в селах, сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам заседания совета по газификации субъектов России при Совете Федерации.

«Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот и возможностей для газификации жилья. Это необходимо для поддержки людей при покупке оборудования для проведения газа внутри своих домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей», — передает заявление ТАСС.

Выступая на совете, губернатор отметил, что на социальную поддержку в рамках догазификации в 2022 году выделено 113 миллионов рублей. Также Куйвашев вспомнил, что в 2017 году была законодательно закреплена возможность использовать областной материнский капитал для газификации жилья.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой рассмотреть возможность применения дополнительных льгот при газификации жилья на федеральном уровне. Одна из возможных мер — финансовая помощь учителям и врачам в селах, сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам заседания совета по газификации субъектов России при Совете Федерации. «Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот и возможностей для газификации жилья. Это необходимо для поддержки людей при покупке оборудования для проведения газа внутри своих домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей», — передает заявление ТАСС. Выступая на совете, губернатор отметил, что на социальную поддержку в рамках догазификации в 2022 году выделено 113 миллионов рублей. Также Куйвашев вспомнил, что в 2017 году была законодательно закреплена возможность использовать областной материнский капитал для газификации жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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