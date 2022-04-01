Куйвашев предложил дополнительные льготы для газификации жилья

02 апреля 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Куйвашев предложил рассмотреть дополнительные меры поддержки для газификации жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой рассмотреть возможность применения дополнительных льгот при газификации жилья на федеральном уровне. Одна из возможных мер — финансовая помощь учителям и врачам в селах, сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам заседания совета по газификации субъектов России при Совете Федерации. «Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот и возможностей для газификации жилья. Это необходимо для поддержки людей при покупке оборудования для проведения газа внутри своих домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей», — передает заявление ТАСС. Выступая на совете, губернатор отметил, что на социальную поддержку в рамках догазификации в 2022 году выделено 113 миллионов рублей. Также Куйвашев вспомнил, что в 2017 году была законодательно закреплена возможность использовать областной материнский капитал для газификации жилья. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой рассмотреть возможность применения дополнительных льгот при газификации жилья на федеральном уровне. Одна из возможных мер — финансовая помощь учителям и врачам в селах, сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам заседания совета по газификации субъектов России при Совете Федерации. «Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот и возможностей для газификации жилья. Это необходимо для поддержки людей при покупке оборудования для проведения газа внутри своих домовладений. Такие меры стали бы подспорьем для многих семей», — передает заявление ТАСС. Выступая на совете, губернатор отметил, что на социальную поддержку в рамках догазификации в 2022 году выделено 113 миллионов рублей. Также Куйвашев вспомнил, что в 2017 году была законодательно закреплена возможность использовать областной материнский капитал для газификации жилья.