«Новые люди» устроили автопробег для поддержки беженцев с Украины

02 апреля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Участники автопробега поедут из Москвы в Белгородскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Новые люди» запустила автопробег с доставкой гуманитарной помощи беженцам из Украины. Машины поедут из Москвы в Белгородскую область. «Гуманитарный автопробег партии „Новые люди“ совместно с автоклубом „Жуков Клаб“ по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область) стартовал сегодня в Москве. Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе гуманитарная помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины. Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, пишет RT. Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Новые люди» запустила автопробег с доставкой гуманитарной помощи беженцам из Украины. Машины поедут из Москвы в Белгородскую область. «Гуманитарный автопробег партии „Новые люди“ совместно с автоклубом „Жуков Клаб“ по маршруту Москва-Тула-Елец-Воронеж-Валуйки (Белгородская область) стартовал сегодня в Москве. Участники акции доставят гуманитарную помощь в Белгородскую область, где сосредоточено огромное количество беженцев с Украины и Донбасса. В том числе гуманитарная помощь будет доставлена в больницы и госпитали региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины. Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, пишет RT.