01 апреля 2022

ГИБДД перекрыла дорогу в челябинском районе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
ГИБДД ввело временные ограничения в Карталинском районе Фото:

Управление ГИБДД по Челябинской области 2 апреля выступило с предупреждением о перекрытии дороги в поселок Горный Карталинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной такой меры стал паводок.

«Уважаемые водители! В связи с паводком произошел перелив воды через проезжую часть на въезде в поселок Горное Карталинского района. На данном участке дороги перекрыто движение, решается вопрос по переправе транспортных средств», — говорится в сообщении ГИБДД на официальной странице «ВКонтакте».

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Сергей Тресков пояснил местным СМИ, что эта ситуация была ожидаема. Перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны. Власти к ней готовятся заранее.

«Жители обеспечены необходимым запасом питьевой воды и продуктами, 2 апреля прибывает участок отряд МЧС с плавательным транспортным средством. Это была первая волна паводка», — цитирует Трескова «Карталинская новь».

В ближайшее время ожидается вторая волна паводка. На месте перелива воды организовано дежурство.

Первая волна паводка
Дорога в Горное перекрыта

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Управление ГИБДД по Челябинской области 2 апреля выступило с предупреждением о перекрытии дороги в поселок Горный Карталинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной такой меры стал паводок. «Уважаемые водители! В связи с паводком произошел перелив воды через проезжую часть на въезде в поселок Горное Карталинского района. На данном участке дороги перекрыто движение, решается вопрос по переправе транспортных средств», — говорится в сообщении ГИБДД на официальной странице «ВКонтакте». Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Сергей Тресков пояснил местным СМИ, что эта ситуация была ожидаема. Перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны. Власти к ней готовятся заранее. «Жители обеспечены необходимым запасом питьевой воды и продуктами, 2 апреля прибывает участок отряд МЧС с плавательным транспортным средством. Это была первая волна паводка», — цитирует Трескова «Карталинская новь». В ближайшее время ожидается вторая волна паводка. На месте перелива воды организовано дежурство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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