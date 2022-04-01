ГИБДД ввело временные ограничения в Карталинском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление ГИБДД по Челябинской области 2 апреля выступило с предупреждением о перекрытии дороги в поселок Горный Карталинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной такой меры стал паводок.

«Уважаемые водители! В связи с паводком произошел перелив воды через проезжую часть на въезде в поселок Горное Карталинского района. На данном участке дороги перекрыто движение, решается вопрос по переправе транспортных средств», — говорится в сообщении ГИБДД на официальной странице «ВКонтакте».

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Сергей Тресков пояснил местным СМИ, что эта ситуация была ожидаема. Перелив воды в Горном происходит ежегодно в начале весны. Власти к ней готовятся заранее.

«Жители обеспечены необходимым запасом питьевой воды и продуктами, 2 апреля прибывает участок отряд МЧС с плавательным транспортным средством. Это была первая волна паводка», — цитирует Трескова «Карталинская новь».

В ближайшее время ожидается вторая волна паводка. На месте перелива воды организовано дежурство.

Первая волна паводка «Карталинская новь», «ВКонтакте»

Дорога в Горное перекрыта «Карталинская новь», «ВКонтакте»