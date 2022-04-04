Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным оружием

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) применит ядерное оружие против Южной Кореи, если она «пойдет на военную конфронтацию». Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон.
«Если возникнет ситуация, когда Южная Корея пойдет на военную конфронтацию с нами, это неизбежно заставит наши ядерные боевые силы выполнить свою миссию», — приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Она также уточнила, что не КНДР не видит в Южной Корее угрозу и не считает ее потенциальным врагом.
Ким Е Чжон объяснила, что ее заявление является реакцией на слова министра обороны Южной Кореи Сон Ен Му о возможном «превентивном ударе» по вооруженным силам КНДР. «Мы однозначно против таких войн», — подчеркнула сестра Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», передает телеканал 360. Глава КНДР заявил, что гарантия национальной безопасности его государства может появиться только благодаря наращиванию оборонной мощи.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) применит ядерное оружие против Южной Кореи, если она «пойдет на военную конфронтацию». Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон. «Если возникнет ситуация, когда Южная Корея пойдет на военную конфронтацию с нами, это неизбежно заставит наши ядерные боевые силы выполнить свою миссию», — приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Она также уточнила, что не КНДР не видит в Южной Корее угрозу и не считает ее потенциальным врагом. Ким Е Чжон объяснила, что ее заявление является реакцией на слова министра обороны Южной Кореи Сон Ен Му о возможном «превентивном ударе» по вооруженным силам КНДР. «Мы однозначно против таких войн», — подчеркнула сестра Ким Чен Ына. Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», передает телеканал 360. Глава КНДР заявил, что гарантия национальной безопасности его государства может появиться только благодаря наращиванию оборонной мощи.