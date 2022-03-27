Ким Чен Ын назвал способ противостояния внешним угрозам

Противостоять внешним угрозам можно только путем наращивания военной мощи, считает Ким Чен ЫнФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Только путем наращивания оборонной мощи и развития наступательной способности можно противостоять внешним угрозам и гарантировать национальную безопасность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын северокорейской газете «Нодон синмун».
«Только имея огромную наступательную мощь, которую никто не может остановить, и оборонную военную мощь, мы можем предотвратить войну, гарантировать национальную безопасность, сдерживать и контролировать всякого рода угрозы», — сказал Ким Чен Ын. КНДР намерена продолжать укреплять силы национальной обороны и разрабатывать более мощные наступательные средства для оснащения своих войск, добавил он.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», пишет RT. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала причины регулярных ракетных испытаний КНДР, передает телеканал 360.
Только путем наращивания оборонной мощи и развития наступательной способности можно противостоять внешним угрозам и гарантировать национальную безопасность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын северокорейской газете «Нодон синмун». «Только имея огромную наступательную мощь, которую никто не может остановить, и оборонную военную мощь, мы можем предотвратить войну, гарантировать национальную безопасность, сдерживать и контролировать всякого рода угрозы», — сказал Ким Чен Ын. КНДР намерена продолжать укреплять силы национальной обороны и разрабатывать более мощные наступательные средства для оснащения своих войск, добавил он. Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», пишет RT. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала причины регулярных ракетных испытаний КНДР, передает телеканал 360.