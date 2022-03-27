27 марта 2022

Ким Чен Ын назвал способ противостояния внешним угрозам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Противостоять внешним угрозам можно только путем наращивания военной мощи, считает Ким Чен Ын Фото:

Только путем наращивания оборонной мощи и развития наступательной способности можно противостоять внешним угрозам и гарантировать национальную безопасность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын северокорейской газете «Нодон синмун».

«Только имея огромную наступательную мощь, которую никто не может остановить, и оборонную военную мощь, мы можем предотвратить войну, гарантировать национальную безопасность, сдерживать и контролировать всякого рода угрозы», — сказал Ким Чен Ын. КНДР намерена продолжать укреплять силы национальной обороны и разрабатывать более мощные наступательные средства для оснащения своих войск, добавил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», пишет RT. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала причины регулярных ракетных испытаний КНДР, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Только путем наращивания оборонной мощи и развития наступательной способности можно противостоять внешним угрозам и гарантировать национальную безопасность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын северокорейской газете «Нодон синмун». «Только имея огромную наступательную мощь, которую никто не может остановить, и оборонную военную мощь, мы можем предотвратить войну, гарантировать национальную безопасность, сдерживать и контролировать всякого рода угрозы», — сказал Ким Чен Ын. КНДР намерена продолжать укреплять силы национальной обороны и разрабатывать более мощные наступательные средства для оснащения своих войск, добавил он. Ранее сообщалось, что Северная Корея провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-17», пишет RT. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала причины регулярных ракетных испытаний КНДР, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...