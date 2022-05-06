Мэр Челябинска раскрыла свои доходы

Наталья Котова в 2021 году заработала 6,8 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова в 2021 году заработала 6,8 млн рублей. Это на почти 1,8 млн рублей больше, чем по итогам 2020 года, когда доходы главы составили 5 млн и 55 тысяч рублей.

У Котовой, как и год назад, в собственности указаны половина квартиры площадью в 127,4 квадратных метров, земельный участок в 655 квадратных метров и садовый дом. Личным автомобилем мэр так и не обзавелась.

Больше всех из вице-мэров заработал замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне. Его доходы в 2021 году составили 10,3 млн рублей. Ему также принадлежит земельный участок, жилой дом в 370 кв. м и совместная квартира площадью 96,8 метров. В его собственности находится автомобиль Шкода Karoq.

По доходам Шамне потеснил вице-мэр Александра Астахова, отвечающего за городское хозяйство. В 2021 году Астахов заработал всего 2,9 млн рублей. По сравнению с 2020 годом его доходы упали на 900 тыс. рублей и в этой декларационной компании он утратил статус вице-мэра с самыми высокими доходами. За Астаховым также продолжают числятся два автомобиля — Mitsubishi ASX и BMW X5.

Ранее о своих доходах и имуществе отчитался губернатор Алексей Текслер. Согласно данным с сайта главы региона, Текслер в 2021 году заработал чуть больше 13,5 млн рублей.