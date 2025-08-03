Раскрыт новый скандал в деле осужденного экс-замминистра обороны Иванова

ГБУ «Жилищник района Арбат» обратился в суд с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам с экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его экс-супруги, однако исковое заявление было возвращено. Об этом свидетельствуют материалы суда.
«Московский „Жилищник“ потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги, однако исковое заявление было возвращено...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на документы.
В качестве оснований для обращения в суд «Жилищник» указал долги за жилплощадь, тепло- и электроснабжение. Ответчиками по делу указаны Иванов, его бывшая жена Светлана, а также двое детей Светланы от предыдущего брака. В судебные материалы были включены единый жилищный документ, подтверждающий состав семьи и параметры жилья, документы о праве пользования жилплощадью и выписка из лицевого счета. Иск был зарегистрирован в столичном суде 19 июня.
Причины возврата иска официально не разглашаются. По данным РИА Новости, решение может быть связано с ошибками или неточностями в оформлении заявления. После их устранения истец вправе повторно обратиться в суд с аналогичными требованиями.
Ранее бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова сменила фамилию на девичью — Захарова. Эти изменения были внесены в реестр юридических лиц 18 мая. Сам Иванов был осужден Мосгорсудом по обвинению в коррупции: 1 июля 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. При этом расследование в отношении Иванова еще продолжается.
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