Текслер пообещал челябинскому району средства на дороги и коммуналку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Октябрьский муниципальный округ. Он проверил ход работ по обновлению социальной инфраструктуры, а также пообещал продолжить инвестиции в район. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Накануне работал в Октябрьском муниципальном округе. Лично оценил ход масштабного обновления социальной инфраструктуры, выполнение ранее принятых решений. Октябрьский округ — один из лидеров в сельском хозяйстве, успешный муниципалитет. Здесь много реализованных проектов, и мы не останавливаемся. Продолжаем инвестировать в дороги, в транспортное обслуживание, коммунальную сферу. Уверен, что у округа сильное, успешное будущее», — рассказал Алексей Текслер.
По словам губернатора, почти завершен капитальный ремонт Октябрьского дома культуры, открытие которого запланировано на сентябрь. Глава региона потребовал ускорить работы на объекте.
Кроме того, впервые за 15 лет в округе введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Ключи от квартир уже получили молодые специалисты, дети-сироты, педагоги, врачи, а также работники культуры и социальной сферы.
В сообщении главы региона также говорится о завершении ремонта центральной библиотеки, которая теперь соответствует современным стандартам. Она стала новым центром притяжения для жителей, особенно для детей.
В районной больнице поэтапно обновили помещения. Полностью отремонтирована детская поликлиника, завершается ремонт женской консультации и поликлинического отделения. За последние пять лет в округ поступило 129 единиц нового медицинского оборудования и 13 автомобилей, открыты новые фельдшерско-акушерские пункты. Здесь в течение года намерены решить кадровый вопрос.
В числе крупных проектов — строительство бассейна по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Сейчас на объекте полностью готова чаша, смонтированы стены, ведется монтаж кровли и отделка внутренних помещений. Также продолжается создание нового краеведческого музея, который планируется открыть в конце сентября. Губернатор отметил и обновление стадиона «Метеор», где уже активно проходят спортивные мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!