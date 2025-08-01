Шашлык в сезон дождей: что предлагают рестораны и доставки Челябинска

02 августа 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Заведения Челябинска предлагают более пяти видов шашлыка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Переменчивая погода в Челябинской области не всегда позволяет любителям блюд на мангале осуществить свои планы. Однако варианты побаловать себя главным блюдом лета — шашлыком — предлагают местные рестораны и доставки. Сколько стоит мясо на мангале доставкой и самовывозом в Челябинске — рассказывает URA.RU. Гриль-бар «Шашлыкофф» Гриль-бар «Шашлыкофф» предлагает сразу несколько видов шашлыка — все они готовятся на гриле и подаются с овощным салатом, соусом и гарниром на выбор. За последний придется доплачивать. За 495 рублей можно выбрать индейку, свиную вырезку с томатами, классический шашлык из свинины или варианты с азиатским акцентом: соусом «Чили» или «Asia». В порции: 150 граммов мяса и 80 граммов салата. Менее бюджетный вариант — шашлык из баранины с картофельным пюре и соусом «Пика», под лаваш, за 693 рубля. Также в меню — шашлык из курицы в азиатском стиле за 495 рублей. Все блюда доступны с доставкой и самовывозом. Шашлычная «Очаг» В шашлычной «Очаг» свинина весом 260 граммов стоит 440 рублей, индейка — 200 граммов за 358, семга — за 898 рублей. Люля-кебаб — от 309 рублей за куриный до 359 рублей за говяжий, все порции по 200 граммов. Мясо подают с маринованным луком. Доставка «Шашлык+» В доставке «Шашлык+» мясо жарят порциями по 300 граммов: куриное филе — 390 рублей, свиная шея — 450, корейка на кости — 405 рублей. Премиальные позиции — мраморная говядина (1140 рублей), внутренняя вырезка говядины (990 рублей), каре ягненка или баранины — 750 рублей. Кафе Gordan Сеть кафе Gordan предлагает куриные крылья весом 330 граммов за 329 рублей, шашлык из курицы за 469, из индейки — 455 рублей. Свиная корейка обойдется в 499 рублей, а свиная шея — в 539 рублей. Все порции около 290 граммов, возможен самовывоз и доставка. Ресторан «Солнце» В меню ресторана «Солнце» каждый вид шашлыка представлен по 250 граммов. Куриная грудка стоит 410 рублей, индейка — 460, свиная шея — 530 рублей. В числе блюд также говядина за 690 рублей, баранья спинка — 890, лосось — за 980. Кафе «На Труда» В кафе «На Труда» цены указаны за 100 граммов. Например, порция спинки баранины весом 300 граммов обойдется в 705 рублей, а свиная шея — в 555. Мраморная говядина — самая дорогая позиция, 365 рублей за 100 граммов или 1095 за порцию. Также есть люля-кебаб из баранины по 365 рублей за 200 граммов. Доставка «Место вкуса» Доставка «Место вкуса» предлагает готовый сет: 150 граммов мяса плюс 80 граммов картофеля фри. Самый бюджетный вариант — куриное бедро за 359 рублей. Индейка — 429 рублей, свиная корейка — 379, а шея — 419. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переменчивая погода в Челябинской области не всегда позволяет любителям блюд на мангале осуществить свои планы. Однако варианты побаловать себя главным блюдом лета — шашлыком — предлагают местные рестораны и доставки. Сколько стоит мясо на мангале доставкой и самовывозом в Челябинске — рассказывает URA.RU. Гриль-бар «Шашлыкофф» предлагает сразу несколько видов шашлыка — все они готовятся на гриле и подаются с овощным салатом, соусом и гарниром на выбор. За последний придется доплачивать. За 495 рублей можно выбрать индейку, свиную вырезку с томатами, классический шашлык из свинины или варианты с азиатским акцентом: соусом «Чили» или «Asia». В порции: 150 граммов мяса и 80 граммов салата. Менее бюджетный вариант — шашлык из баранины с картофельным пюре и соусом «Пика», под лаваш, за 693 рубля. Также в меню — шашлык из курицы в азиатском стиле за 495 рублей. Все блюда доступны с доставкой и самовывозом. В шашлычной «Очаг» свинина весом 260 граммов стоит 440 рублей, индейка — 200 граммов за 358, семга — за 898 рублей. Люля-кебаб — от 309 рублей за куриный до 359 рублей за говяжий, все порции по 200 граммов. Мясо подают с маринованным луком. В доставке «Шашлык+» мясо жарят порциями по 300 граммов: куриное филе — 390 рублей, свиная шея — 450, корейка на кости — 405 рублей. Премиальные позиции — мраморная говядина (1140 рублей), внутренняя вырезка говядины (990 рублей), каре ягненка или баранины — 750 рублей. Сеть кафе Gordan предлагает куриные крылья весом 330 граммов за 329 рублей, шашлык из курицы за 469, из индейки — 455 рублей. Свиная корейка обойдется в 499 рублей, а свиная шея — в 539 рублей. Все порции около 290 граммов, возможен самовывоз и доставка. В меню ресторана «Солнце» каждый вид шашлыка представлен по 250 граммов. Куриная грудка стоит 410 рублей, индейка — 460, свиная шея — 530 рублей. В числе блюд также говядина за 690 рублей, баранья спинка — 890, лосось — за 980. В кафе «На Труда» цены указаны за 100 граммов. Например, порция спинки баранины весом 300 граммов обойдется в 705 рублей, а свиная шея — в 555. Мраморная говядина — самая дорогая позиция, 365 рублей за 100 граммов или 1095 за порцию. Также есть люля-кебаб из баранины по 365 рублей за 200 граммов. Доставка «Место вкуса» предлагает готовый сет: 150 граммов мяса плюс 80 граммов картофеля фри. Самый бюджетный вариант — куриное бедро за 359 рублей. Индейка — 429 рублей, свиная корейка — 379, а шея — 419.