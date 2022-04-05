Челябинские ревизоры проверят траты бюджета на ремонт дорог

КСП проверит миндортранс области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начала проверку расходования бюджета на мероприятия проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Об этом сообщает пресс-служба КСП.

«Проверка проводится в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, органах местного самоуправления Челябинского и Магнитогорского городских округов», — говорится в сообщении. Программа контрольного мероприятия будет включать проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; анализ нормативно-методической базы формирования и реализации регионального проекта; оценку достижения целей и задач регионального проекта.

Ранее КСП начала проверку в минцифры Челябинской области. Итоги всех проверок будут переданы в правоохранительные органы.