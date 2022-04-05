05 апреля 2022

Челябинские ревизоры проверят траты бюджета на ремонт дорог

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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, трасса, м5, автодорога, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
КСП проверит миндортранс области Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начала проверку расходования бюджета на мероприятия проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Об этом сообщает пресс-служба КСП.

«Проверка проводится в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, органах местного самоуправления Челябинского и Магнитогорского городских округов», — говорится в сообщении. Программа контрольного мероприятия будет включать проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; анализ нормативно-методической базы формирования и реализации регионального проекта; оценку достижения целей и задач регионального проекта.

Ранее КСП начала проверку в минцифры Челябинской области. Итоги всех проверок будут переданы в правоохранительные органы.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начала проверку расходования бюджета на мероприятия проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Об этом сообщает пресс-служба КСП. «Проверка проводится в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, органах местного самоуправления Челябинского и Магнитогорского городских округов», — говорится в сообщении. Программа контрольного мероприятия будет включать проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; анализ нормативно-методической базы формирования и реализации регионального проекта; оценку достижения целей и задач регионального проекта. Ранее КСП начала проверку в минцифры Челябинской области. Итоги всех проверок будут переданы в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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