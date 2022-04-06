В курганской молочной компании объяснили рост стоимости продукции

О росте стоимости продукции высказались представители ООО «Молоко Зауралья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Курганской области молочные продукты дорожают из-за того, что стоимость определенных компонентов и услуг, от которых зависит производство, выросла до 50%. Об этом URA.RU сообщили представители ООО «Молоко Зауралья».

«На стоимость конечной продукции существенное влияние оказывает закупаемое молоко-сырье, упаковочный материал, логистика и др. По ряду позиций значительно увеличились цены из-за курсовой разницы. В первом квартале 2022 года удорожание по ряду позиций составило от 30 до 50 процентов, что в значительной степени повлияло на рост себестоимости всего ассортиментного ряда продукции», — рассказали в компании.

Представители организации отметили, что для производства продукции используют отечественное и импортное оборудование. В компании добавили, что у них почти отсутствуют проблемы с заменой комплектующих.

4 апреля в некоторых магазинах Кургана стоимость упаковки 0,95 литра молока жирностью более 3% доходила до 70 рублей, а упаковки 0,9 литра — до 68 рублей. Тогда депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский объяснил, что помимо стоимости логистики и упаковки выросла цена на корма — до 40%.

Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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