В Кургане эвакуаторы увезли с улиц десятки машин

На курганских улицах работают эвакуаторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за последние два дня с улиц города эвакуировано 20 автомобилей, которые были неправильно припаркованы. Оштрафовано около 80 нарушителей правил парковки. Информация об этом размещена на сайте областного УМВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают целенаправленную работу по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ. За двое суток в городе Кургане выявлено 79 нарушений остановки и стоянки транспортных средств. К двадцати из них применена мера в виде задержания и помещения на специализированную стоянку», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники ГИБДД отметили, что автомобиль рискует попасть на штрафстоянку, если водитель не соблюдает дорожную разметку и игнорирует дорожные знаки, а также в случае парковки на пешеходных переходах, тротуарах и автобусных остановках. Полицейские призвали курганцев не нарушать Правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не вызвать затруднения у других водителей и пешеходов.

Ранее URA.RU сообщало, что за незаконную парковку возле Курганского машиностроительного завода был оштрафован 101 водитель. Городские власти планируют усилить контроль за нарушениями правил парковки.

Недавно в Кургане водителям с 20:00 до 06:00 запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах на 26 участков улиц. Глава города Елена Ситникова объяснила, что так машины не будут мешать уборке улиц. Она добавила, что запрет будет действовать круглогодично.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам