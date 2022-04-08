В Тюменскую область вернутся заморозки

В Тюменской области похолодает до -2 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ночь с 11 на 12 апреля температура воздуха в Тюменской области опустится с +10 до -2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«В дневное время 11 апреля температура воздуха в Тюменской области составит +10 градусов. В ночь с 11 на 12 апреля ожидается кратковременное похолодание до -2 градусов» — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Днем 11 апреля воздух в Тюменской области прогреется до +8 градусов. Ночью 12 апреля похолодает до -1 градуса. В пятницу, 15 апреля, температура воздуха в регионе поднимется до +19 градусов», — сообщает официальный сайт Gismeteo.