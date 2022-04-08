08 апреля 2022
07 апреля 2022

В Тюменскую область вернутся заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, сосульки, зима, север, заморозки, мороз
В Тюменской области похолодает до -2 градусов Фото:

В ночь с 11 на 12 апреля температура воздуха в Тюменской области опустится с +10 до -2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«В дневное время 11 апреля температура воздуха в Тюменской области составит +10 градусов. В ночь с 11 на 12 апреля ожидается кратковременное похолодание до -2 градусов» — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Днем 11 апреля воздух в Тюменской области прогреется до +8 градусов. Ночью 12 апреля похолодает до -1 градуса. В пятницу, 15 апреля, температура воздуха в регионе поднимется до +19 градусов», — сообщает официальный сайт Gismeteo.

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В ночь с 11 на 12 апреля температура воздуха в Тюменской области опустится с +10 до -2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. «В дневное время 11 апреля температура воздуха в Тюменской области составит +10 градусов. В ночь с 11 на 12 апреля ожидается кратковременное похолодание до -2 градусов» — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «Днем 11 апреля воздух в Тюменской области прогреется до +8 градусов. Ночью 12 апреля похолодает до -1 градуса. В пятницу, 15 апреля, температура воздуха в регионе поднимется до +19 градусов», — сообщает официальный сайт Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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