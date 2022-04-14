14 апреля 2022

Тобольские болотоходы нашли замену санкционным двигателям

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , вездеход, снегоболотоход
Тобольское предприятие «МЕГ ВЕСТ» нашло альтернативу европейским запчастям (архивное фото) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тобольская компания, занимающаяся выпуском снегоболотоходов «Хищник», заменила европейские двигатели белорусскими. Поставки двигателей для вездеходов в Тобольск начались сразу же после того, как Европа прекратила сотрудничество с Россией.

«Основные трудности, с чем столкнулось предприятие после введения санкций, — это нарушение логистики, поставки запчастей и комплектующих. Но мы ищем новые пути и поставщиков. Раньше мы брали двигатели из Европы, теперь наладили связи с Минским моторным заводом. Сейчас уже начинаем применять эти моторы, они хорошо себя зарекомендовали», — пишет издание «Тюменская линия» со ссылкой на слова руководителя компании «МЕГ ВЕСТ» Максима Мезенина.

У руководителя компании в планах создание новой всесезонной машины, которая, помимо основных комплектующих, будет иметь еще и пропеллер. На данный момент проект находится в разработке. В месяц производятся в среднем пять-шесть маши.

Страны Запада не поддержали начатую Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали введением различных санкций с целью нанести ущерб экономики РФ. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение западных лидеров по отношению к гражданам РФ как шаг к прямой агрессии.

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Тобольская компания, занимающаяся выпуском снегоболотоходов «Хищник», заменила европейские двигатели белорусскими. Поставки двигателей для вездеходов в Тобольск начались сразу же после того, как Европа прекратила сотрудничество с Россией. «Основные трудности, с чем столкнулось предприятие после введения санкций, — это нарушение логистики, поставки запчастей и комплектующих. Но мы ищем новые пути и поставщиков. Раньше мы брали двигатели из Европы, теперь наладили связи с Минским моторным заводом. Сейчас уже начинаем применять эти моторы, они хорошо себя зарекомендовали», — пишет издание «Тюменская линия» со ссылкой на слова руководителя компании «МЕГ ВЕСТ» Максима Мезенина. У руководителя компании в планах создание новой всесезонной машины, которая, помимо основных комплектующих, будет иметь еще и пропеллер. На данный момент проект находится в разработке. В месяц производятся в среднем пять-шесть маши. Страны Запада не поддержали начатую Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали введением различных санкций с целью нанести ущерб экономики РФ. Президент Владимир Путин охарактеризовал такое поведение западных лидеров по отношению к гражданам РФ как шаг к прямой агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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