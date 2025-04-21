Тюменский хоккеист Дорофеев забил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ

Хоккеист Павел Дорофеев, который играл за клубы Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, забросил свою первую в карьере шайбу в рамках плей-офф НХЛ. Об этом сообщает в telegram-канале РИА «Новости Спорт».
«Первая в карьере шайба Дорофеева в плей-офф НХЛ. Российский нападающий помог „Вегасу“ победить „Миннесоту“ в стартовом матче розыгрыша Кубка Стэнли и стал третьей звездой встречи», — говорится в сообщении.
Известно, что Дорофеев родился в Нижнем Тагиле, там же начинал свою хоккейную карьеру. После переезда в Тюмень играл за юношеские команды «Газовик», «Газовик-2», «Тюменский легион». В 2015 году переехал в Магнитогорск, где играл в «Металлурге», а затем примкнул к «Стальным лисам».
В НХЛ Дорофеев дебютировал в 2021 году в матче «Вегас Голден Найтс» против «Сиэтл Кракен». Первые очки в НХЛ набрал 12 марта 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луис Блюз».
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