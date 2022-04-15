Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза

Белоруссия закрыла границу для автомобилей и тягачей, которые зарегистрированы в странах Европейского союза. Об этом сообщает белорусское Министерство транспорта.
«В Беларуси приняты ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Запрет будет введен с 00:00 часов 16 апреля.
Отмечается, что транспорта ЕС сможет проследовать только через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию будет закрыто.
Также уточняется, что до 23 апреля ограничение не коснется транспортных средств, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля. Кроме того, под исключение попадают машины, перевозящие почтовые отправления и живых животных.
Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС.
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