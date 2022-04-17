Володин раскрыл обман Зеленского в переговорах с Россией

Зеленский затягивает переговоры ради собственной выгоды, заявил Володин Фото: president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает переговоры по спецоперации РФ с помощью пустых обещаний о выполнении поставленных условий. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, а также зафиксировать обязательства по Крыму.

«Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — написал Володин в своем telegram-канале. Он провел параллели между заявлением Зеленского о готовности Украины обсуждать вопрос об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма и последующей за этим инсценировкой в Буче.

По мнению Володина, Зеленский должен незамедлительно отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также документально зафиксировать признание Крыма и внеблоковый статус Украины. Только так президент может проявить заботу о гражданах Украины, считает спикер.

Специальная операция РФ по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. С того момента обе стороны провели серию переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент России Владимир Путин заявлял, что переговоры зашли в тупик, так как Киев отошел от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг на переговорах с западными партнерами.

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