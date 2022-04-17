В Бурятии пять сотрудников комбината погибли от отравления газом

17 апреля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Выжившую женщину доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Бурятии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате пять сотрудников умерли из-за отравления газом. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Бурятии. «На территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината 17 апреля обнаружены тела двух мужчин и трех женщин. Еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу», — сообщается на сайте СК региона. Она смогла самостоятельно выйти из помещения, хотя подверглась воздействию токсичных веществ. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация газа, который вызвал смерть сотрудников. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти проведут судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Бурятии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате пять сотрудников умерли из-за отравления газом. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Бурятии. «На территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината 17 апреля обнаружены тела двух мужчин и трех женщин. Еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу», — сообщается на сайте СК региона. Она смогла самостоятельно выйти из помещения, хотя подверглась воздействию токсичных веществ. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация газа, который вызвал смерть сотрудников. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти проведут судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).