В Бурятии пять сотрудников комбината погибли от отравления газом

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Выжившую женщину доставили в больницу Фото:

В Бурятии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате пять сотрудников умерли из-за отравления газом. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Бурятии.

«На территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината 17 апреля обнаружены тела двух мужчин и трех женщин. Еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу», — сообщается на сайте СК региона. Она смогла самостоятельно выйти из помещения, хотя подверглась воздействию токсичных веществ.

В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация газа, который вызвал смерть сотрудников. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти проведут судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

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В Бурятии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате пять сотрудников умерли из-за отравления газом. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Бурятии. «На территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината 17 апреля обнаружены тела двух мужчин и трех женщин. Еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу», — сообщается на сайте СК региона. Она смогла самостоятельно выйти из помещения, хотя подверглась воздействию токсичных веществ. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация газа, который вызвал смерть сотрудников. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти проведут судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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