Минобороны: над Россий сбито 11 беспилотников ВСУ

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ВСУ попытались атаковать РФ дронами
ВСУ попытались атаковать РФ дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 6 апреля Украина предприняла попытку атаки на территорию России с помощью 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили все дроны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. В воздушном пространстве Ростовской области было ликвидировано восемь дронов ВСУ. Также два БПЛА были уничтожены над Курской областью и один — над территорией Белгородской области.

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В ночь на 6 апреля Украина предприняла попытку атаки на территорию России с помощью 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Системы ПВО успешно перехватили и уничтожили все дроны. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. В воздушном пространстве Ростовской области было ликвидировано восемь дронов ВСУ. Также два БПЛА были уничтожены над Курской областью и один — над территорией Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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