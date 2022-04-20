Соратники Жириновского хотят установить ему памятник в Сургуте

21 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Партийцы рассматривают и другие варианты — назвать именем лидера ЛДПР улицу, парк или сквер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активисты ЛДПР собирают подписи, чтобы в Сургуте был установлен памятник Владимиру Жириновскому. Об этом URA.RU сообщил помощник депутата Госдумы Евгений Хомутовский. «Мы хотим, чтобы имя Владимира Вольфовича было увековечено в нашем регионе, был установлен памятник в его честь. Сейчас мы запустили кампанию по сбору подписей и видим, что люди поддерживают эту инициативу, они говорят, что Жириновский — целая эпоха для России», — сказал Хомутовский. По словам помощника депутата, партийцы рассматривают и другие варианты — назвать именем лидера ЛДПР улицу, парк или сквер. «Наш город стремительно разрастается и, мы полагаем, что найдется место для сквера, парка в честь Владимира Вольфовича, много новых кварталов строится, можно назвать улицу в его честь. Тут уже как местные власти решат, но, конечно, мы бы хотели видеть памятник нашему лидеру», — добавил Хомутовский. Ранее URA.RU сообщало, что соратники Жириновского хотят установить ему памятник в Серове, а в Перми предложили переименовать в честь лидера ЛДПР новый сквер. Позже экс-министр РФ высмеял идею партийцев из Перми. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Активисты ЛДПР собирают подписи, чтобы в Сургуте был установлен памятник Владимиру Жириновскому. Об этом URA.RU сообщил помощник депутата Госдумы Евгений Хомутовский. «Мы хотим, чтобы имя Владимира Вольфовича было увековечено в нашем регионе, был установлен памятник в его честь. Сейчас мы запустили кампанию по сбору подписей и видим, что люди поддерживают эту инициативу, они говорят, что Жириновский — целая эпоха для России», — сказал Хомутовский. По словам помощника депутата, партийцы рассматривают и другие варианты — назвать именем лидера ЛДПР улицу, парк или сквер. «Наш город стремительно разрастается и, мы полагаем, что найдется место для сквера, парка в честь Владимира Вольфовича, много новых кварталов строится, можно назвать улицу в его честь. Тут уже как местные власти решат, но, конечно, мы бы хотели видеть памятник нашему лидеру», — добавил Хомутовский. Ранее URA.RU сообщало, что соратники Жириновского хотят установить ему памятник в Серове, а в Перми предложили переименовать в честь лидера ЛДПР новый сквер. Позже экс-министр РФ высмеял идею партийцев из Перми.