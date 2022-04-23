В Челябинске пьяный водитель снес будку охраны на стоянке

Водитель на повороте не справился с управлением и врезался в будку Читатель URA.RU

Пьяный водитель врезался в будку охраны на парковке в Челябинске и снес ее. Авария произошла на пересечении улиц Молдавская и Захаренко, передает корреспондент URA.RU.

По предварительным данным, водитель за рулем Datsun on-DO не справился с управлением на повороте и въехал в будку охраны парковки рядом с «Экопарком». На месте ДТП работают полиция и скорая помощь. Пострадавшего водителя извлекли из автомобиля. По внешним признакам, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Количество пострадавших уточняется. Был ли кто-то в будке охраны на момент аварии, пока неизвестно. Комментарий ГИБДД на момент публикации получить не удалось — никто не взял трубку.