23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Челябинске пьяный водитель снес будку охраны на стоянке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на повороте не справился с управлением и врезался в будку

Пьяный водитель врезался в будку охраны на парковке в Челябинске и снес ее. Авария произошла на пересечении улиц Молдавская и Захаренко, передает корреспондент URA.RU.

По предварительным данным, водитель за рулем Datsun on-DO не справился с управлением на повороте и въехал в будку охраны парковки рядом с «Экопарком». На месте ДТП работают полиция и скорая помощь. Пострадавшего водителя извлекли из автомобиля. По внешним признакам, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Количество пострадавших уточняется. Был ли кто-то в будке охраны на момент аварии, пока неизвестно. Комментарий ГИБДД на момент публикации получить не удалось — никто не взял трубку.

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Пьяный водитель врезался в будку охраны на парковке в Челябинске и снес ее. Авария произошла на пересечении улиц Молдавская и Захаренко, передает корреспондент URA.RU. По предварительным данным, водитель за рулем Datsun on-DO не справился с управлением на повороте и въехал в будку охраны парковки рядом с «Экопарком». На месте ДТП работают полиция и скорая помощь. Пострадавшего водителя извлекли из автомобиля. По внешним признакам, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Количество пострадавших уточняется. Был ли кто-то в будке охраны на момент аварии, пока неизвестно. Комментарий ГИБДД на момент публикации получить не удалось — никто не взял трубку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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