«Уральские авиалинии» начнут бесплатно возить ветеранов ВОВ

25 апреля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Оформить билеты на самолет можно с 25 апреля по 12 мая Фото: Владимир Жабриков Авиакомпания «Уральские авиалинии» позволит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно летать на российских направлениях с 3 по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «„Уральские авиалинии“ по доброй традиции предоставляют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатные авиабилеты на все регулярные рейсы по России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале авиакомпании. Акция действует с 25 апреля по 12 мая. В эти дни можно оформить билеты по России. Однако попасть на бесплатный рейс можно будет только с 3 по 12 мая. Для этого нужно будет при оформлении билета показать соответствующие документы. При этом сопровождающий ветерана или инвалида войны может попасть в самолет со скидкой в 90%. Акция авиакомпании является ежегодной. Она приурочена ко Дню Победы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» позволит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно летать на российских направлениях с 3 по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «„Уральские авиалинии“ по доброй традиции предоставляют участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатные авиабилеты на все регулярные рейсы по России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале авиакомпании. Акция действует с 25 апреля по 12 мая. В эти дни можно оформить билеты по России. Однако попасть на бесплатный рейс можно будет только с 3 по 12 мая. Для этого нужно будет при оформлении билета показать соответствующие документы. При этом сопровождающий ветерана или инвалида войны может попасть в самолет со скидкой в 90%. Акция авиакомпании является ежегодной. Она приурочена ко Дню Победы.