Екатеринбуржцы массово отравились на свадьбе — организатора накажут

В Екатеринбурге пятеро человек отравились во время празднования свадьбы в коттедже Olymp Hall на улице Чкалова, у пострадавших выявили норовирусную инфекцию. По итогам проверки санврачи нашли массу нарушений у организатора вечеринки, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.
«Официально зарегистрировано пять случаев заболевания норовирусной инфекцией», — пояснили в РПН. В ходе проверки санврачи выяснили, что пищу на праздничный стол готовили хозяева дома на бытовой кухне, а обслуживали банкет официанты, набранные по объявлению в Telegram. При отборе проб воды также обнаружили бактерии и вирусы.
Организатором мероприятия выступал ИП Сапожникова, ему выдали предписание о проведении дополнительной дезинфекции. Материалы дела Роспотребнадзор передал в суд, который вправе приостановить работу банкетного зала.
