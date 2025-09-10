Екатеринбуржцы массово отравились на свадьбе — организатора накажут

В Екатеринбурге пять человек отравились на вечеринке в честь свадьбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пострадавших выявили норовирусную инфекцию
У пострадавших выявили норовирусную инфекцию Фото:

В Екатеринбурге пятеро человек отравились во время празднования свадьбы в коттедже Olymp Hall на улице Чкалова, у пострадавших выявили норовирусную инфекцию. По итогам проверки санврачи нашли массу нарушений у организатора вечеринки, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.

«Официально зарегистрировано пять случаев заболевания норовирусной инфекцией», — пояснили в РПН. В ходе проверки санврачи выяснили, что пищу на праздничный стол готовили хозяева дома на бытовой кухне, а обслуживали банкет официанты, набранные по объявлению в Telegram. При отборе проб воды также обнаружили бактерии и вирусы.

Организатором мероприятия выступал ИП Сапожникова, ему выдали предписание о проведении дополнительной дезинфекции. Материалы дела Роспотребнадзор передал в суд, который вправе приостановить работу банкетного зала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пятеро человек отравились во время празднования свадьбы в коттедже Olymp Hall на улице Чкалова, у пострадавших выявили норовирусную инфекцию. По итогам проверки санврачи нашли массу нарушений у организатора вечеринки, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. «Официально зарегистрировано пять случаев заболевания норовирусной инфекцией», — пояснили в РПН. В ходе проверки санврачи выяснили, что пищу на праздничный стол готовили хозяева дома на бытовой кухне, а обслуживали банкет официанты, набранные по объявлению в Telegram. При отборе проб воды также обнаружили бактерии и вирусы. Организатором мероприятия выступал ИП Сапожникова, ему выдали предписание о проведении дополнительной дезинфекции. Материалы дела Роспотребнадзор передал в суд, который вправе приостановить работу банкетного зала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...