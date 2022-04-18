Челябинский министр споет гимн РФ вместе со школьниками

Александр Кузнецов проведет первую в области церемонию поднятия флага Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов проведет первую в области торжественную церемонию поднятия флага и исполнения гимна РФ. Это станет началом изменения патриотического воспитания в регионе. Об этом URA.RU сообщили 19 апреля в пресс-службе министерства.

«Запланировано, что министр Александр Кузнецов сам проведет первую в области торжественную церемонию поднятия флага и исполнения гимна России. Дата и школа, в которой произойдет это событие, будут объявлены чуть позже. Министерство уже получило по этому поводу все рекомендации», — сообщили URA.RU в министерстве.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школьники России будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн в начале каждой недели — с мая в пилотных школах, с 1 сентября во всех школах страны.

В рамках новых патриотических инициатив школьникам начнут преподавать урок «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать детям, что происходит в мире и их задача не оставить детей один на один с информационной войной, развязанной против России.

По поручению президента России Владимира Путина создаются условия для создания новых патриотических традиций. В 2022—2024 годах федеральные власти планируют оснастить 33 тыс. школ государственной символикой.