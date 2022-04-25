25 апреля 2022

Расписание челябинских электричек изменится на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал станции
На ЮУЖД временно отменяют некоторые электрички с 1 по 11 мая Фото:

Расписание движения пригородных поездов в Челябинской области изменили на период майских праздников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании» (СПК), новый порядок движения будет действовать с 1 по 11 мая.

«В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 1 по 11 мая на Южно-Уральской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов», — сообщили в СПК.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск отменен 2, 3, 9 и 10 мая. Поезд № 6048 Златоуст — Челябинск отменен 1 и 8 мая, но дополнительно назначен на 3 и 10 мая. А маршрут поезда № 6007/6008 сообщением Челябинск — Бишкиль на 2, 3, 9 и 10 мая будет продлен до станции Кисегач. Подробное расписание можно посмотреть на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК».

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Расписание движения пригородных поездов в Челябинской области изменили на период майских праздников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Свердловской пригородной компании» (СПК), новый порядок движения будет действовать с 1 по 11 мая. «В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 1 по 11 мая на Южно-Уральской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов», — сообщили в СПК. Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 — Челябинск отменен 2, 3, 9 и 10 мая. Поезд № 6048 Златоуст — Челябинск отменен 1 и 8 мая, но дополнительно назначен на 3 и 10 мая. А маршрут поезда № 6007/6008 сообщением Челябинск — Бишкиль на 2, 3, 9 и 10 мая будет продлен до станции Кисегач. Подробное расписание можно посмотреть на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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