Прокурор Перми назвал главную проблему детской преступности

26 апреля 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Детей все чаще вовлекают в преступную жизнь через интернет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми дети-преступники чаще всего совершают кражи и грабежи, но главной проблемой становится вовлечение подростков в незаконную деятельность с помощью интернета. Об этом на заседании городской думы сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов. «В прошлом году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это кражи и грабежи. Одновременно с этим все чаще дети вовлекаются в совершение преступлений посредством сети Интернет. В 2021 году сотрудниками полиции выявлен 161 ребенок, проявляющий интерес к группам деструктивной направленности», — проинформировал прокурор депутатов, передает корреспондент URA.RU. По словам Дымолазова, пока чиновники из органов профилактики «не погрузятся в интернет и не будут говорить на одном языке с детьми, мы не достигнем позитивных результатов в этой сфере». Ранее URA.RU рассказывало о 17-летнем пермяке, который создал и возглавил несколько националистических экстремистских сообществ. Он вербовал новых сторонников, в том числе несовершеннолетних, посредством соцсетей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми дети-преступники чаще всего совершают кражи и грабежи, но главной проблемой становится вовлечение подростков в незаконную деятельность с помощью интернета. Об этом на заседании городской думы сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов. «В прошлом году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это кражи и грабежи. Одновременно с этим все чаще дети вовлекаются в совершение преступлений посредством сети Интернет. В 2021 году сотрудниками полиции выявлен 161 ребенок, проявляющий интерес к группам деструктивной направленности», — проинформировал прокурор депутатов, передает корреспондент URA.RU. По словам Дымолазова, пока чиновники из органов профилактики «не погрузятся в интернет и не будут говорить на одном языке с детьми, мы не достигнем позитивных результатов в этой сфере». Ранее URA.RU рассказывало о 17-летнем пермяке, который создал и возглавил несколько националистических экстремистских сообществ. Он вербовал новых сторонников, в том числе несовершеннолетних, посредством соцсетей.