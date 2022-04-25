25 апреля 2022

Прокурор Перми назвал главную проблему детской преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей все чаще вовлекают в преступную жизнь через интернет Фото:

В Перми дети-преступники чаще всего совершают кражи и грабежи, но главной проблемой становится вовлечение подростков в незаконную деятельность с помощью интернета. Об этом на заседании городской думы сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов.

«В прошлом году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это кражи и грабежи. Одновременно с этим все чаще дети вовлекаются в совершение преступлений посредством сети Интернет. В 2021 году сотрудниками полиции выявлен 161 ребенок, проявляющий интерес к группам деструктивной направленности», — проинформировал прокурор депутатов, передает корреспондент URA.RU.

По словам Дымолазова, пока чиновники из органов профилактики «не погрузятся в интернет и не будут говорить на одном языке с детьми, мы не достигнем позитивных результатов в этой сфере». Ранее URA.RU рассказывало о 17-летнем пермяке, который создал и возглавил несколько националистических экстремистских сообществ. Он вербовал новых сторонников, в том числе несовершеннолетних, посредством соцсетей.

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В Перми дети-преступники чаще всего совершают кражи и грабежи, но главной проблемой становится вовлечение подростков в незаконную деятельность с помощью интернета. Об этом на заседании городской думы сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов. «В прошлом году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это кражи и грабежи. Одновременно с этим все чаще дети вовлекаются в совершение преступлений посредством сети Интернет. В 2021 году сотрудниками полиции выявлен 161 ребенок, проявляющий интерес к группам деструктивной направленности», — проинформировал прокурор депутатов, передает корреспондент URA.RU. По словам Дымолазова, пока чиновники из органов профилактики «не погрузятся в интернет и не будут говорить на одном языке с детьми, мы не достигнем позитивных результатов в этой сфере». Ранее URA.RU рассказывало о 17-летнем пермяке, который создал и возглавил несколько националистических экстремистских сообществ. Он вербовал новых сторонников, в том числе несовершеннолетних, посредством соцсетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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