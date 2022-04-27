Аналитик при МИД РФ: какие страны посетят парад Победы в Москве

27 апреля 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Политолог предположил, кто из лидеров приедет в Москву на парад Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. С соответствующим мнением выступил гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов. «На парад Победы [могут] приехать лидеры ЛНР и ДНР, а также Южной Осетии и Абхазии. Едва ли приедут лидеры Китая и Индии, потому что это потребует отдельных договоренностей», — сказал Кортунов в разговоре с NEWS.ru . Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил на парад в этом году. Правительство сообщит информацию позже. Этот совет создан в 2011 по поручению экс-президента Дмитрия Медведева. Среди учредителей — МИД России, Минобрнауки России, РАН, РСПП. В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. С соответствующим мнением выступил гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов. «На парад Победы [могут] приехать лидеры ЛНР и ДНР, а также Южной Осетии и Абхазии. Едва ли приедут лидеры Китая и Индии, потому что это потребует отдельных договоренностей», — сказал Кортунов в разговоре с NEWS.ru. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не сообщается, кого президент РФ Владимир Путин пригласил на парад в этом году. Правительство сообщит информацию позже. Этот совет создан в 2011 по поручению экс-президента Дмитрия Медведева. Среди учредителей — МИД России, Минобрнауки России, РАН, РСПП. В 2021 года на параде Победы в Москве присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.