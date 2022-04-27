Каждому десятому пермяку задерживают зарплату

Реже всего с задержкой зарплаты сталкивались госслужащие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 10% жителей столкнулись в 2022 году с задержкой зарплаты. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании HeadHunter.

«90% опрошенных в Пермском крае сообщили, что в 2022 году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. 10% сталкивались с этим», — рассказали в компании.

Больше всего задерживали зарплату работникам сферы «искусство, развлечения, масс-медиа» (31% заявили о задержке зарплаты), рабочим туристической и гостиничной сферы (29%) и строителям (28%). Реже всего с несвоевременной оплатой труда в этом году сталкивались госслужащие (6%).

Также каждый четвертый опрошенный пермяк заявил, что его доходы по сравнению с началом 2021 года заметно упали. 46% заявили, что уровень их зарплаты остался таким же, и только 29%, что увеличился. О росте доходов чаще заявляли специалисты IT-сферы (57%), добытчики сырья (49%), маркетологи и юристы (по 43%). О падении заработка рассказали рабочие, занятые в автомобильном бизнесе (36%), специалисты по продажам (34%), сотрудники научно-образовательной и гостиничной сферы (по 30%).