28 апреля 2022
27 апреля 2022

Жительница ХМАО провела 100 дней на ИВЛ и выжила. URA.RU рассказывает ее историю

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс восстановления после коронавируса в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Екатеринбург
Девушка попала в больницу беременной Фото:
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Коронавирус COVID-19

Врачи окружной клинической больницы выписали девушку Анастасию, которая попала в больницу с коронавирусом на позднем сроке беременности. Она провела в больнице 6 месяцев — 135 суток в реанимации и 108 суток на искусственной вентиляции легких. Об этом в своем telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«О Насте из Игрима. Пару дней назад ее выписали из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Коллеги боролись за ее жизнь, а потом восстанавливали в течение 6 месяцев! Настя поступила в ковидный госпиталь в конце октября 2021 года на поздних сроках беременности. Родился здоровый мальчик. Но прогрессирование ковидной пневмонии не позволило быстро закончить лечение. Многочисленные консилиумы с участием ведущих специалистов ОКБ, консультации с федеральными центрами, тревожные дни и ночи.135 суток в реанимации! 108 суток на ИВЛ! 89 суток ЭКМО! Долгое восстановление… Теперь все позади», — написал Добровольский.

Он поблагодарил коллег, которым удалось спасти жизнь Анастасии и ее ребенка и перечислил поименно всех, кто боролся за жизнь матери и малыша. «Горжусь вами!» — резюмировал чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что Добровольский отправил из Мариуполя коллегам поздравление с днем медика. Глава департамента здравоохранения отправился на Донбасс в составе гуманитарного добровольческого корпуса.

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Врачи окружной клинической больницы выписали девушку Анастасию, которая попала в больницу с коронавирусом на позднем сроке беременности. Она провела в больнице 6 месяцев — 135 суток в реанимации и 108 суток на искусственной вентиляции легких. Об этом в своем telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «О Насте из Игрима. Пару дней назад ее выписали из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Коллеги боролись за ее жизнь, а потом восстанавливали в течение 6 месяцев! Настя поступила в ковидный госпиталь в конце октября 2021 года на поздних сроках беременности. Родился здоровый мальчик. Но прогрессирование ковидной пневмонии не позволило быстро закончить лечение. Многочисленные консилиумы с участием ведущих специалистов ОКБ, консультации с федеральными центрами, тревожные дни и ночи.135 суток в реанимации! 108 суток на ИВЛ! 89 суток ЭКМО! Долгое восстановление… Теперь все позади», — написал Добровольский. Он поблагодарил коллег, которым удалось спасти жизнь Анастасии и ее ребенка и перечислил поименно всех, кто боролся за жизнь матери и малыша. «Горжусь вами!» — резюмировал чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что Добровольский отправил из Мариуполя коллегам поздравление с днем медика. Глава департамента здравоохранения отправился на Донбасс в составе гуманитарного добровольческого корпуса.
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