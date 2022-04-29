В цехе, где пострадал курганец, производили обезболивающее

На курганском заводе произошел взрыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие сотрудники курганского завода «Синтез» обсуждают, что производилось в четвертом цехе, где произошел взрыв. Своими версиями они поделились с URA.RU. На заводе заверили, что опасности нет. Производственная программа не будет нарушена.

«Раньше там изготавливали лекарство под названием „Диклофенак“ (обезболивающий препарат в ампулах). В его изготовлении применялись спиртовые компоненты. А они априори взрывоопасны», — уточнил один из инсайдеров.

Другой источник добавил, что в цехе производились антибиотики. Взрыв, по его словам, произошел из-за оборудования — сушильного аппарата. «Никакой опасности для людей нет. В воздух никакие вещества не попали. По этому поводу курганцы могут не переживать», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе «Синтеза» URA.RU рассказали о полной безопасности для курганцев. Там уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. Производственная программа предприятия не будет нарушена.

Ранее URA.RU сообщало о взрыве на заводе. Один человек пострадал и находится в больнице. СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Свою проверку проводит областная прокуратура.