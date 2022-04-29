Владелец пермского общепита запустил производство в Турции

Владелец пермских кафе собирается переезжать в Стамбул Фото: Нина Калинина © URA.RU

Собственник пермских кафе «Лакшми» и «Огород» в этом году запустил производство женской одежды в Турции. Этой информацией поделился с пермяками владельцев кафетериев Нинель Лесков на сайте «Ъ-Прикамье».

«В Стамбуле (Турция) большой выбор тканей и различных производителей, там отшиваются коллекции для многих компаний. К тому же мы [вместе с бизнес-партнером Андреем Бедрием] хотели бы сами перебраться туда жить. В январе мы ездили в Стамбул, смотрели образцы, искали подходящего поставщика. Заказали первую партию одежды, которая уже отшита», — сообщает собеседник издания.

Уже сейчас за рубежом по заказу предпринимателей изготавливают женские спортивные костюмы, кожаные брюки и шорты. В планах — расширение торговой линейки и реализация продукции через собственные магазины.

Согласно данным, размещенным на сайте, Лесков является директором и учредителем ООО «Огород». Помимо того, в 2020 году он приобрел у Сергея Шарова кафе «Лакшми» в Тополевом переулке. Оба пермских заведения сегодня выставлены на продажу.