Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новый кабмин

02 мая 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Венгрии выберут новый состав правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Венгрии Янош Адер попросил председателя правительства Виктора Орбана сформировать новый кабмин. Об этом Адер сказал на первой сессии парламента нового созыва. «Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — заявил Адер, передает ТАСС. Трансляция сессии велась в эфире венгерского телеканала «М-1». Адер сообщил, что обратился с таким предложением, потому что партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, победила на выборах. Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» победила на выборах 3 апреля, что позволило Орбану остаться на должности премьер-министра еще на четыре года. Он руководит правительством уже в течение трех сроков подряд — с 2010 года. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент Венгрии Янош Адер попросил председателя правительства Виктора Орбана сформировать новый кабмин. Об этом Адер сказал на первой сессии парламента нового созыва. «Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — заявил Адер, передает ТАСС. Трансляция сессии велась в эфире венгерского телеканала «М-1». Адер сообщил, что обратился с таким предложением, потому что партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, победила на выборах. Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» победила на выборах 3 апреля, что позволило Орбану остаться на должности премьер-министра еще на четыре года. Он руководит правительством уже в течение трех сроков подряд — с 2010 года.