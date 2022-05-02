Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новый кабмин

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В Венгрии выберут новый состав правительства Фото:

Президент Венгрии Янош Адер попросил председателя правительства Виктора Орбана сформировать новый кабмин. Об этом Адер сказал на первой сессии парламента нового созыва.

«Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — заявил Адер, передает ТАСС. Трансляция сессии велась в эфире венгерского телеканала «М-1». Адер сообщил, что обратился с таким предложением, потому что партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, победила на выборах.

Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» победила на выборах 3 апреля, что позволило Орбану остаться на должности премьер-министра еще на четыре года. Он руководит правительством уже в течение трех сроков подряд — с 2010 года.

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Президент Венгрии Янош Адер попросил председателя правительства Виктора Орбана сформировать новый кабмин. Об этом Адер сказал на первой сессии парламента нового созыва. «Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — заявил Адер, передает ТАСС. Трансляция сессии велась в эфире венгерского телеканала «М-1». Адер сообщил, что обратился с таким предложением, потому что партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, победила на выборах. Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» победила на выборах 3 апреля, что позволило Орбану остаться на должности премьер-министра еще на четыре года. Он руководит правительством уже в течение трех сроков подряд — с 2010 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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