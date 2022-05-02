В Белом доме прокомментировали планы Байдена о визите на Украину

03 мая 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

Джо Байден не планирует ехать на Украину, заявила Джен Псаки Фото: Официальный сайт президента Украины В планах президента США Джо Байдена нет посещения Украины, несмотря на то, что он бы этого хотел. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Мы знаем, что президент Байден хотел бы посетить Украину. Однако в списке его рабочих задач поездка не запланирована», — заявила Джен Псаки во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube. Ранее сообщалось, что Байден заявил о готовности лично посетить Киев. Он сказал об этом после того, как в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Национальная служба новостей». Однако затем Джен Псаки заявила, что в планах президента США отсутствует поездка в Киев. Обозреватели китайской газеты Global Times считают, что Байден продемонстрировал ограниченные возможности США тем, что передумал ехать на Украину. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В планах президента США Джо Байдена нет посещения Украины, несмотря на то, что он бы этого хотел. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «Мы знаем, что президент Байден хотел бы посетить Украину. Однако в списке его рабочих задач поездка не запланирована», — заявила Джен Псаки во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube. Ранее сообщалось, что Байден заявил о готовности лично посетить Киев. Он сказал об этом после того, как в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Национальная служба новостей». Однако затем Джен Псаки заявила, что в планах президента США отсутствует поездка в Киев. Обозреватели китайской газеты Global Times считают, что Байден продемонстрировал ограниченные возможности США тем, что передумал ехать на Украину.